Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне дефицита техники

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены обращаться к импровизированным боевым машинам пехоты (БМП-1ЛБ) в зоне конфликта, поскольку столкнулись с дефицитом военной техники. Об этом сообщает Forbes.

Фото: openverse.org

Как отметил журналист Дэвид Экс, речь идёт об украинских БМП с одним пулемётом, которые двигаются очень медленно.

"При определённых условиях двигаются со скоростью пешехода", — уточнил обозреватель.

По его словам, Украина превращает транспортёры МТ-ЛБ в БМП со внушительным весом из-за толстой брони. В такой боевой машине могут одновременно находиться порядка восьми военнослужащих, сказано в публикации.

Экс убеждён: импровизированные БМП окажутся бесполезными в ходе реальных боестолкновений, ведь один пулемёт не сможет отразить атаку.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предрёк отступление украинских войск. Он добавил, что инициатива находится в руках российских бойцов.