Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены обращаться к импровизированным боевым машинам пехоты (БМП-1ЛБ) в зоне конфликта, поскольку столкнулись с дефицитом военной техники. Об этом сообщает Forbes.
Как отметил журналист Дэвид Экс, речь идёт об украинских БМП с одним пулемётом, которые двигаются очень медленно.
"При определённых условиях двигаются со скоростью пешехода", — уточнил обозреватель.
По его словам, Украина превращает транспортёры МТ-ЛБ в БМП со внушительным весом из-за толстой брони. В такой боевой машине могут одновременно находиться порядка восьми военнослужащих, сказано в публикации.
Экс убеждён: импровизированные БМП окажутся бесполезными в ходе реальных боестолкновений, ведь один пулемёт не сможет отразить атаку.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предрёк отступление украинских войск. Он добавил, что инициатива находится в руках российских бойцов.
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