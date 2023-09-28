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Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне дефицита техники

1:06
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены обращаться к импровизированным боевым машинам пехоты (БМП-1ЛБ) в зоне конфликта, поскольку столкнулись с дефицитом военной техники. Об этом сообщает Forbes.

Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне дефицита техники
Фото: openverse.org

Как отметил журналист Дэвид Экс, речь идёт об украинских БМП с одним пулемётом, которые двигаются очень медленно.

"При определённых условиях двигаются со скоростью пешехода", — уточнил обозреватель.

По его словам, Украина превращает транспортёры МТ-ЛБ в БМП со внушительным весом из-за толстой брони. В такой боевой машине могут одновременно находиться порядка восьми военнослужащих, сказано в публикации.

Экс убеждён: импровизированные БМП окажутся бесполезными в ходе реальных боестолкновений, ведь один пулемёт не сможет отразить атаку.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предрёк отступление украинских войск. Он добавил, что инициатива находится в руках российских бойцов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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