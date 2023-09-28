Украинским военным приходится преодолевать расстояния пешком при контрнаступлении. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
Ранее в ГУР Украины уже заявляли о медленных темпах наступления ВСУ. При этом глава ведомства обещал продолжить его даже в холодное время года.
"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — подчеркнул Буданов в беседе с The Wall Street Journal.
В середине сентября руководитель ГУР признал, что Украина серьёзно зависит от других стран, а Россия — сама от себя. Как пояснил Буданов, у граждан РФ нет традиции сдаваться. Он добавил, что военные ВСУ не смогут завершить конфликт парадом на Красной площади в российской столице.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Участником флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.