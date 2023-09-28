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Начальник ГУР Буданов заявил, что большая часть наступления ВСУ проходит пешком

Силовые структуры

Украинским военным приходится преодолевать расстояния пешком при контрнаступлении. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

Начальник ГУР Буданов заявил, что большая часть наступления ВСУ проходит пешком
Фото: Openverse

Ранее в ГУР Украины уже заявляли о медленных темпах наступления ВСУ. При этом глава ведомства обещал продолжить его даже в холодное время года.

"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — подчеркнул Буданов в беседе с The Wall Street Journal.

В середине сентября руководитель ГУР признал, что Украина серьёзно зависит от других стран, а Россия — сама от себя. Как пояснил Буданов, у граждан РФ нет традиции сдаваться. Он добавил, что военные ВСУ не смогут завершить конфликт парадом на Красной площади в российской столице.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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