Начальник ГУР Буданов заявил, что большая часть наступления ВСУ проходит пешком

Украинским военным приходится преодолевать расстояния пешком при контрнаступлении. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

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Ранее в ГУР Украины уже заявляли о медленных темпах наступления ВСУ. При этом глава ведомства обещал продолжить его даже в холодное время года.

"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — подчеркнул Буданов в беседе с The Wall Street Journal.

В середине сентября руководитель ГУР признал, что Украина серьёзно зависит от других стран, а Россия — сама от себя. Как пояснил Буданов, у граждан РФ нет традиции сдаваться. Он добавил, что военные ВСУ не смогут завершить конфликт парадом на Красной площади в российской столице.