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Кирилл Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

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Силовые структуры

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что даже при победе ВСУ в конфликте с РФ, она не закончится маршем по московской Красной Площади.

Кирилл Буданов признал, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
Фото: wikimedia.org

Об этом сообщает издание Economist.

Руководитель Главного управления разведки отметил, что ВСУ серьёзно зависят от внешних игроков и союзников, в то время, как Россия зависит сама от себя. К тому же не в традиции России сдаваться, отметил Буданов

"Война была константой для Российской Федерации на протяжении всей её истории. Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москва не должна когда-либо надеяться провести такую ​​встречу в Киеве", — подытожил глава ГУР Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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