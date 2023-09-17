Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что даже при победе ВСУ в конфликте с РФ, она не закончится маршем по московской Красной Площади.
Об этом сообщает издание Economist.
Руководитель Главного управления разведки отметил, что ВСУ серьёзно зависят от внешних игроков и союзников, в то время, как Россия зависит сама от себя. К тому же не в традиции России сдаваться, отметил Буданов
"Война была константой для Российской Федерации на протяжении всей её истории. Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москва не должна когда-либо надеяться провести такую встречу в Киеве", — подытожил глава ГУР Украины.
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