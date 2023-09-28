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Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся

Силовые структуры

Сенатор США Тим Скотт откровенно высказался о пользе конфликта на Украине для Белого дома. Однако основная мысль американца заключалась в национальном жизненном интересе в деградации армии России.

Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Фото: Openverse

Уничтожая русских солдат, США на самом деле делают страну безопаснее, удерживая "военных дома", уверен американский политик.

Слова американского "ястреба" прокомментировал генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

"Главная цель, которую преследуют США, это не только уничтожить русских военных, а поставить на колени нашу страну, раздробить и уничтожить. Но у стран НАТО и США ресурсы материальные и запасы вооружений не безграничны. Но точно так же не безграничен и людской ресурс самой Украины. За время проведения СВО мы практически вполовину уменьшили военный потенциал Украины", — отметил парламентарий.

Польша вряд ли вступит в вооружённое противостояние с Россией под эгидой НАТО — это не интересно США. Но если Варшава решится на это сама, то это будет её конец. На это Польша решится, когда поймёт, что РФ проигрывает. А этого не случится, поскольку Россия на колени не становится, подытожил Гурулёв

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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