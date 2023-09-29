Матвийчук: боеспособность ВСУ становится всё более ограниченной

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины почти не осталось сил и средств для продолжения попыток "контрнаступа" в зоне боевых действий.

Фото: openverse

Об этом сообщает полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Максимум, что могут показать националистические формирования Украины в ближайшие недели — "попытаться обозначить прорывы на некоторых участках", цитирует эксперта "Российская газета".

Боеспособность ВСУ, по словам военного обозревателя, становится всё более и более ограниченной.

Поставка Украине натовских танков Abrams M1A1 не изменит ситуацию на фронтах, поскольку "это самый обычный танк со своими сильными и слабыми сторонами", подытожил Матвийчук.