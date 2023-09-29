Сатановский: Россия рано или поздно нанесёт ядерные удары по США и Британии

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ будет вынуждена нанести ядерные удары по военным объектам Запада. Произойдёт это рано или поздно, поскольку других способов обеспечить государственную безопасность не останется.

Фото: Википедия

В этом убеждён политический эксперт Евгений Сатановский.

По его словам, размениваться на удар по Польше или Украине не стоит — под прицелом окажутся Британия или США.

"Конечно, будем. Только без малейшего удовлетворения. И кто сказал, что его будут применять по Украине или по Польше. Как минимум, по Британии, а лучше сразу по США. А здесь стоит вопрос — как его применять, не уничтожая Америку с ее гражданским населением, что сделать как раз можно точечно по тем военным объектам, которые отобьют у американского истеблишмента желание вообще лезть не то, что в Россию или постсоветское пространство, но в Евразию", — в эфире видеоблога Александра Вальдмана сказал аналитик.

Стратегическая задача России в том, чтобы не осталось баз США, их ядерных бомб нигде — от Лиссабона до Сеула. Тогда можно заявлять о безопасности, подытожил Сатановский.