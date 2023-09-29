Армия РФ будет вынуждена нанести ядерные удары по военным объектам Запада. Произойдёт это рано или поздно, поскольку других способов обеспечить государственную безопасность не останется.
В этом убеждён политический эксперт Евгений Сатановский.
По его словам, размениваться на удар по Польше или Украине не стоит — под прицелом окажутся Британия или США.
"Конечно, будем. Только без малейшего удовлетворения. И кто сказал, что его будут применять по Украине или по Польше. Как минимум, по Британии, а лучше сразу по США. А здесь стоит вопрос — как его применять, не уничтожая Америку с ее гражданским населением, что сделать как раз можно точечно по тем военным объектам, которые отобьют у американского истеблишмента желание вообще лезть не то, что в Россию или постсоветское пространство, но в Евразию", — в эфире видеоблога Александра Вальдмана сказал аналитик.
Стратегическая задача России в том, чтобы не осталось баз США, их ядерных бомб нигде — от Лиссабона до Сеула. Тогда можно заявлять о безопасности, подытожил Сатановский.
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