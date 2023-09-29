Арбатов: никто не запретит нам применить ядерное оружие, если это понадобится

Военные и политические эксперты всё чаще стали говорить о применении российской армией ядерного оружия.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Сперва об это заявлял генерал. депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, затем такой же тезис выдвинул политолог Евгений Сатановский.

А что это за новый тренд, и надо ли к этому относиться как к инструменту запугивания Лондона/Вашингтона, в беседе с Pravda.Ru рассказал академик Российской академии наук Алексей Арбатов.

"Это, с одной стороны, популизм для запугивания Лондона или Вашингтона и коллективного Запада, а с другой стороны, вполне вероятно, подготовка общественного мнения, что такой шаг может быть и сделан. Никто нигде не сказал, что мы никогда ни при каких обстоятельствах не применим ядерное оружие. Наоборот, делаются достаточно прозрачные намёки, даже на официальном уровне, что при некоторых обстоятельствах можем", — подчеркнул академик.

Накануне, Евгений Сатановский сказал, что Россия рано или поздно нанесёт ядерные удары по США и Британии.