Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Астрахани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем
В Подмосковье увеличили выплаты молодым врачам в пять раз
Phuket News: российский турист утонул в Пхукете
Певица Лариса Долина публично поздравила свою внучку с 12-летием
С 8 сентября впервые курс доллара перевалил за 98 рублей
В Калужской области машина придавила вышедшую гулять с дочкой женщину
Певец Акмаль пожалел о выборе Полины Гагариной в качестве наставника в шоу "Голос"
Секретарь СНБО Украины Данилов: каждый украинец должен иметь дома пулемёт
Доктор Беляева: метеозависимость указывает на ухудшение иммунитета

Российские танкисты показали неприличный рисунок на поле боя во время стрельбы

0:52
Силовые структуры

Во время выполнения маневров на поле боя экипаж танкистов ВС РФ изобразил на земле непристойный рисунок. Это "сообщение" было направлено в сторону противника, при этом боевая машина продолжала наносить удары по целям. Об этом проинформировал telegram-канал "Танкисты ЮВО".

В видеоролике можно увидеть, как российский танк движется по открытой местности и атакует позиции ВСУ в прилегающем лесу. Гусеницы машины оставили на земле узнаваемое изображение в процессе выполнения маневров. После этого танк покинул место. Данный инцидент произошёл во время боя на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Пётр Еропкин: как русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
Последние материалы
Певица Слава заявила о низком поведении Малахова после выпуска с Хайдаровым
Звёздный хирург Хайдаров высказался о забытой в ягодицах Вдовина перчатке
Пётр Еропкин: как русский архитектор сложил голову на плахе
Юрий Чернов сравнил позиции актёров Владимира Талашко и Рустама Сагдуллаева
Возлюбленный Ани Лорак эмоционально поздравил ее с юбилеем и признался в любви
Австрийский полковник Райснер: ситуация в зоне СВО складывается в пользу РФ
Историческая загадка: как связаны сифилис и Христофор Колумб
Дочь Ларисы Гузеевой показала результаты своего похудения
Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила о медленном продвижении ВСУ
Необычный ингредиент: московская школа убрала морковный салат из меню после несчастного случая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников