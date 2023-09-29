Российские танкисты показали неприличный рисунок на поле боя во время стрельбы

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время выполнения маневров на поле боя экипаж танкистов ВС РФ изобразил на земле непристойный рисунок. Это "сообщение" было направлено в сторону противника, при этом боевая машина продолжала наносить удары по целям. Об этом проинформировал telegram-канал "Танкисты ЮВО".

В видеоролике можно увидеть, как российский танк движется по открытой местности и атакует позиции ВСУ в прилегающем лесу. Гусеницы машины оставили на земле узнаваемое изображение в процессе выполнения маневров. После этого танк покинул место. Данный инцидент произошёл во время боя на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.