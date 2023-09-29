Во время выполнения маневров на поле боя экипаж танкистов ВС РФ изобразил на земле непристойный рисунок. Это "сообщение" было направлено в сторону противника, при этом боевая машина продолжала наносить удары по целям. Об этом проинформировал telegram-канал "Танкисты ЮВО".
В видеоролике можно увидеть, как российский танк движется по открытой местности и атакует позиции ВСУ в прилегающем лесу. Гусеницы машины оставили на земле узнаваемое изображение в процессе выполнения маневров. После этого танк покинул место. Данный инцидент произошёл во время боя на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.