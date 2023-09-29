В ходе активных военных действий в районе населённого пункта Новосёловское два украинских военнослужащих решили застрелить своего сослуживца, чтобы сдаться в плен. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.
В результате огневого столкновения с ВС РФ большая часть вражеских боевиков была уничтожена.
"При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
В ходе первичного допроса стало известно, что убитый боевик хвастался своей причастностью к пыткам местного населения в оккупированной части Луганской Народной Республики.
Ранее сообщалось, что украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.