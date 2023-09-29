Марочко: двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе активных военных действий в районе населённого пункта Новосёловское два украинских военнослужащих решили застрелить своего сослуживца, чтобы сдаться в плен. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Фото: Openverse

В результате огневого столкновения с ВС РФ большая часть вражеских боевиков была уничтожена.

"При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

В ходе первичного допроса стало известно, что убитый боевик хвастался своей причастностью к пыткам местного населения в оккупированной части Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что украинские военные группами сдаются в плен на Ореховском направлении.