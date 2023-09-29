Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Российской Федерации.

Губернатор отметил, что границу неприятель не сумел пересечь.

"Я знаю одно, что люди наши не пострадали, никто не прошёл. В населённом пункте никого не было. Здесь пишут, что в районе посёлка Лугового идет бой с нашими войсками, но этого нету. Начинаем сами нагонять то, чего нет", — ответил Богомаз журналистам.