Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Российской Федерации.
Губернатор отметил, что границу неприятель не сумел пересечь.
"Я знаю одно, что люди наши не пострадали, никто не прошёл. В населённом пункте никого не было. Здесь пишут, что в районе посёлка Лугового идет бой с нашими войсками, но этого нету. Начинаем сами нагонять то, чего нет", — ответил Богомаз журналистам.
Ранее ряд источников заявил, что ДРГ проникла на территорию России, бой происходит в районе посёлка Лугового.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.