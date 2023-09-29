"Вагнер" возвращается на СВО под новым "брендом": вторая жизнь или красивая легенда?

В Кремле состоялась встреча, встряхнувшая Киев и Запад, у которых началась буквально паника.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Владимир Путин поручил экс-начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву (позывной "Седой"), заняться формированием добровольческих батальонов. Также стало известно, что Трошев уже работает в МО РФ.

Стоит ли ждать возвращения "оркестра" на фронт?

Несомненно. Часть "вагнеров" уже вернулись на СВО, пишет "Царьград". Но здесь важно понимать, что это уже не тот ЧВК, комментирует порталу военный эксперт, первый глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

"Вагнер" долго был инструментом спецслужб. И некогда бывшая единым организмом компания, сегодня распределена по различным направлениям. Часть бойцов в Белоруссии, часть в Африке, а некоторые вошли под контроль силовиков и военных.

"Сейчас речь идёт уже о поствагнеровском периоде. Той ЧВК уже нет, и сейчас, скорее всего, уже на почве "Вагнера" будут появляться новые структуры", — подытожил Пинчук.