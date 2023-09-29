Дерзкий рейд "Отважных": ночью ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Кременной

Дерзкий рейд группировки "О" армии России произошёл сегодня, 29 сентября, ночью под Кременной.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Там "Отважные" взяли в плен группу боевиков Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В темноте российские солдаты группировки "О" незаметно подошли к позициям украинских формирований и ворвались в их окопы.

Бандеровцы были застигнуты врасплох, два националиста пытались оказывать сопротивление, однако тут же были уничтожены. Остальных русские бойцы взяли в плен. Всем раненым боевикам была оказана медицинская помощь на месте, подытожило издание.