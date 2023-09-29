Дерзкий рейд группировки "О" армии России произошёл сегодня, 29 сентября, ночью под Кременной.
Там "Отважные" взяли в плен группу боевиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В темноте российские солдаты группировки "О" незаметно подошли к позициям украинских формирований и ворвались в их окопы.
Бандеровцы были застигнуты врасплох, два националиста пытались оказывать сопротивление, однако тут же были уничтожены. Остальных русские бойцы взяли в плен. Всем раненым боевикам была оказана медицинская помощь на месте, подытожило издание.
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