Опрос EADaily: почти 50% россиян готовы к конфликту с НАТО

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Агентство EADaily на своём сайте провело опрос "А вы готовы к прямому конфликту с НАТО?", где 48% участников опроса ответили утвердительно, уточнив, что "давно готовы".

Фото: svs-gru.ru

С другой стороны, 26% респондентов считают, что такой конфликт означал бы конец цивилизации, и они не готовы к нему.

Другая часть из 16% респондентов выбрала ответ "Я Медведева не читаю", что можно связать с заявлением зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности Москвы к прямому конфликту с НАТО, сделанным 26 сентября.

Дополнительно, 10% участников опроса выбрали вариант "Еще не до конца — копаю погреб", что можно интерпретировать как отсутствие принципиальных возражений против подобной перспективы.

Опрос проводился с 26 по 29 сентября 2023 года и собрал 6870 голосов.

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