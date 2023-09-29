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Пушилин рассказал, что ВСУ хотели сымитировать наступательные действия на Артёмовском направлении

0:46
Силовые структуры

ВСУ сделали попытку сымитировать масштабное наступление на Артёмовском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал, что ВСУ хотели сымитировать наступательные действия на Артёмовском направлении
Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Глава ДНР уточнил в своём Telegram-канале, что попытка наступления со стороны противника была проведена в районе населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка.

Однако планам Киева не суждено было сбыться, украинские подразделения понесли большие потери, и в итоге ВС РФ отбросили их на исходные позиции.

Пушилин добавил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российским военным удалось увеличить серую зону к северу и северо-западу от Марьинки а также у населённых пунктов Опытное и Веселое.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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