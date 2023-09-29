Пушилин рассказал, что ВСУ хотели сымитировать наступательные действия на Артёмовском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ сделали попытку сымитировать масштабное наступление на Артёмовском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Глава ДНР уточнил в своём Telegram-канале, что попытка наступления со стороны противника была проведена в районе населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка.

Однако планам Киева не суждено было сбыться, украинские подразделения понесли большие потери, и в итоге ВС РФ отбросили их на исходные позиции.

Пушилин добавил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российским военным удалось увеличить серую зону к северу и северо-западу от Марьинки а также у населённых пунктов Опытное и Веселое.