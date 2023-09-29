ВСУ сделали попытку сымитировать масштабное наступление на Артёмовском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР уточнил в своём Telegram-канале, что попытка наступления со стороны противника была проведена в районе населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка.
Однако планам Киева не суждено было сбыться, украинские подразделения понесли большие потери, и в итоге ВС РФ отбросили их на исходные позиции.
Пушилин добавил, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российским военным удалось увеличить серую зону к северу и северо-западу от Марьинки а также у населённых пунктов Опытное и Веселое.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.