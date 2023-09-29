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Подоляк: мы по России не бьём, это делают россияне по нашей указке

1:07
Силовые структуры

Украина якобы не имеет отношения к терактам на территории России, но держит связь с их исполнителями.

Подоляк: мы по России не бьём, это делают россияне по нашей указке
Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть разветвлённая сеть, которая создана из граждан РФ, которые имеют альтернативные взгляды на то, как должна развиваться Россия, у них есть определённые инструменты. Мы на общении с этой сетью находимся, и эта сеть, используя эти инструменты, будет наносить зеркальные удары по инфраструктуре. Они сегодня это делают. Подчеркну, это делает не Украина, это граждане РФ", — рассказывает националист.

По его словам, ВСУ наносит удары по российской военной инфраструктуре якобы только на полуострове Крым, поскольку уничтожение инфраструктуры на полуострове — ключ к тому, чтобы ускорить контрнаступление.

Он похвалил этих "россиян" и предрёк блэкауты на территории РФ. Подоляк заявил, что эти люди отзеркаливают то, что делает РФ, чтобы она чувствовали, как жить в блэкауте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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