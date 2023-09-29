Украина якобы не имеет отношения к терактам на территории России, но держит связь с их исполнителями.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Есть разветвлённая сеть, которая создана из граждан РФ, которые имеют альтернативные взгляды на то, как должна развиваться Россия, у них есть определённые инструменты. Мы на общении с этой сетью находимся, и эта сеть, используя эти инструменты, будет наносить зеркальные удары по инфраструктуре. Они сегодня это делают. Подчеркну, это делает не Украина, это граждане РФ", — рассказывает националист.
По его словам, ВСУ наносит удары по российской военной инфраструктуре якобы только на полуострове Крым, поскольку уничтожение инфраструктуры на полуострове — ключ к тому, чтобы ускорить контрнаступление.
Он похвалил этих "россиян" и предрёк блэкауты на территории РФ. Подоляк заявил, что эти люди отзеркаливают то, что делает РФ, чтобы она чувствовали, как жить в блэкауте.
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