Подоляк: мы по России не бьём, это делают россияне по нашей указке

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина якобы не имеет отношения к терактам на территории России, но держит связь с их исполнителями.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть разветвлённая сеть, которая создана из граждан РФ, которые имеют альтернативные взгляды на то, как должна развиваться Россия, у них есть определённые инструменты. Мы на общении с этой сетью находимся, и эта сеть, используя эти инструменты, будет наносить зеркальные удары по инфраструктуре. Они сегодня это делают. Подчеркну, это делает не Украина, это граждане РФ", — рассказывает националист.

По его словам, ВСУ наносит удары по российской военной инфраструктуре якобы только на полуострове Крым, поскольку уничтожение инфраструктуры на полуострове — ключ к тому, чтобы ускорить контрнаступление.

Он похвалил этих "россиян" и предрёк блэкауты на территории РФ. Подоляк заявил, что эти люди отзеркаливают то, что делает РФ, чтобы она чувствовали, как жить в блэкауте.