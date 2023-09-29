Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог развеяла миф о том, что витамин D вырабатывается от солнца
В России затормозился параллельный импорт автомобилей
Владимир Зеленский анонсировал важные новости для Украины в субботу
Шульга: банда Зеленского убедила последних сомневающихся в необходимости СВО
Погребняков: эффективность нового российского препарата от рака достигает 100%
Еще два автозавода в США объявили о своем участии в забастовке рабочих
Внук Аллы Пугачевой, находящийся в США, опасается, что его автомобиль хотят взорвать
В Хакасии проверяющие интернат оказались мошенниками
В США снимут художественный фильм о гибели батискафа "Титан"

ВСУ только что пытались убить главу и всю администрацию Горловки

Силовые структуры

Националисты киевского режима сегодня, в пятницу, 29 сентября, пытались убить главу Горловки Ивана Приходько.

ВСУ только что пытались убить главу и всю администрацию Горловки
Фото: URA.RU, Эдуард Корниенко.

Также убить хотели и всю администрацию донбасского города. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Прилетели две американские ракеты Himars, все живы, здание частично разрушено", — сообщил изданию только что сам Иван Сергеевич Приходько.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что границу РФ националистам из ДРГ пересечь не удалось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Последние материалы
В профсоюзе "Учитель" вступились за преследуемого за женскую одежду педагога из Сургута
Американский журналист Моррис был поражён кадрами, на которых бойцы ВСУ сдаются в плен
Депутат Госдумы Фёдоров предупредил о взрывной инфляции при трате денег из ФНБ
Глава Союза мукомольных предприятий предупредил о дефиците чёрного хлеба в России
Дерзкий рейд "Отважных": ночью ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Кременной
Появились сообщения о готовности РФ и Украины к переговорам. Это правда так?
Томскому пенсионеру удалось избежать мошеннической уловки с "безопасным счетом"
Алиса Кожикина в "Голос. Уже не дети" поразила Полину Гагарину, исполнив песню из её репертура
Кардиолог Муртазина: жирная еда — главный фактор возникновения болезней сердца
Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников