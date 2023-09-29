Националисты киевского режима сегодня, в пятницу, 29 сентября, пытались убить главу Горловки Ивана Приходько.
Также убить хотели и всю администрацию донбасского города. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Прилетели две американские ракеты Himars, все живы, здание частично разрушено", — сообщил изданию только что сам Иван Сергеевич Приходько.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что границу РФ националистам из ДРГ пересечь не удалось.
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