Накануне армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Был атакован портовый город Николаев.
Но эти прилёты можно назвать новой страничкой противостояния в спецоперации.
Мэр города Александр Сенкевич дал объяснение, почему последнее время сирена воздушной тревоги в Николаеве звучит позже ударов русских ракет. По его словам, ВС РФ атакуют новым неизвестным типом ракет, с которыми ВСУ ничего поделать не могут.
"Пока неизвестен тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и происходит пожар", — отметил градоначальник.
Официально в Министерстве обороны РФ это заявление мэра Николаева ещё не прокомментировали.
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