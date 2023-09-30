Секретное оружие: ВС РФ атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые ВСУ не могут сбить

Накануне армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Был атакован портовый город Николаев.

Фото: Openverse

Но эти прилёты можно назвать новой страничкой противостояния в спецоперации.

Мэр города Александр Сенкевич дал объяснение, почему последнее время сирена воздушной тревоги в Николаеве звучит позже ударов русских ракет. По его словам, ВС РФ атакуют новым неизвестным типом ракет, с которыми ВСУ ничего поделать не могут.

"Пока неизвестен тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и происходит пожар", — отметил градоначальник.

Официально в Министерстве обороны РФ это заявление мэра Николаева ещё не прокомментировали.