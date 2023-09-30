Сегодня, 30 сентября, ночью российская армия нанесла по Краматорску удар.
В результате прилёта уничтожено общежитие, где проживали боевики Вооружённых сил Украины, и автопарковка, на которой сгорело два десятка машин.
Также сообщается, что массированный удар БПЛА "Герань" был нанесён по Виннице. Там разбиты объекты военной инфраструктуры
Глава администрации Сергей Борзов подтвердил, что в результате ударов более 20 беспилотников в области вспыхнул мощный пожар на важном объекте.
Украинские информресурсы добавили, что дроны ВС РФ ударили не только по югу Одесской области, но и "поработали" в центральных регионах Украины.
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