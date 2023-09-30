В Краматорске уничтожено общежитие с военнослужащими ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 30 сентября, ночью российская армия нанесла по Краматорску удар.

Фото: скриншот из видео очевидцев

В результате прилёта уничтожено общежитие, где проживали боевики Вооружённых сил Украины, и автопарковка, на которой сгорело два десятка машин.

Также сообщается, что массированный удар БПЛА "Герань" был нанесён по Виннице. Там разбиты объекты военной инфраструктуры

Глава администрации Сергей Борзов подтвердил, что в результате ударов более 20 беспилотников в области вспыхнул мощный пожар на важном объекте.

Украинские информресурсы добавили, что дроны ВС РФ ударили не только по югу Одесской области, но и "поработали" в центральных регионах Украины.