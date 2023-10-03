СК предъявил Буданову и другим военачальникам Украины обвинения в терактах

Следком РФ предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов в РФ.

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В СУ Следственного комитета продолжается расследование дел по фактам атак БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.

Собраны доказательства причастности военного руководства Украины к организации и совершению более ста ударов с воздуха с применением дронов по территориям Москвы и области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряда других регионов.

Заочно обвинения предъявлены главе ГУ разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВС Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВСУ Сергею Бурденюку.

Установлено, что фигуранты привлекали к терактах подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время СК планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.