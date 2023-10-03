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Глава МО Шойгу сообщил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации

Силовые структуры

Генеральный штаб РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию на территории страны. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Глава МО Шойгу сообщил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Фото: openverse

По его словам, сейчас в армии РФ есть необходимое количество военных для продолжения спецоперации. Он добавил, что этого удалось добиться благодаря твёрдой патриотической позиции россиян, которые идут на службу по контракту или в рамках добровольческих отрядов.

"Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", — уточнил Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

При этом министр пояснил, что призывников не будут направлять в зону боёв.

Как подчеркнул глава МО, российские бойцы, находящиеся в зоне СВО, смогли ослабить боевой потенциал украинских войск.

Ранее представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский выступил с похожим заявлением об отсутствии планов по проведению новой волны мобилизации в России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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