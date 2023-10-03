Генеральный штаб РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию на территории страны. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, сейчас в армии РФ есть необходимое количество военных для продолжения спецоперации. Он добавил, что этого удалось добиться благодаря твёрдой патриотической позиции россиян, которые идут на службу по контракту или в рамках добровольческих отрядов.
"Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", — уточнил Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
При этом министр пояснил, что призывников не будут направлять в зону боёв.
Как подчеркнул глава МО, российские бойцы, находящиеся в зоне СВО, смогли ослабить боевой потенциал украинских войск.
Ранее представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский выступил с похожим заявлением об отсутствии планов по проведению новой волны мобилизации в России.
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