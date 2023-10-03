Луценко обещает ещё одну попытку прорыва ВСУ к Крыму: "Но заплатим страшную цену"

ВСУ сейчас несёт жуткие потери, а при попытке выйти к Азовскому морю — лишь усугубит катастрофу.

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он не сомневается, что Токмак Киев захватит, и "железнодорожная ветка в Крым будет перерезана", а потом они "займутся и Крымским мостом".

"Я знаю, наши потери очень ощутимы. Я родился в небольшом областном центре Ровно — каждый день туда приходит не меньше пяти гробов. А Ровенская область — всего лишь миллион населения", — отметил националист.

Но Украина пробивать выход Украины всё равно будет, поскольку "выход к морю исторически обусловлен" для Украины.