ВСУ сейчас несёт жуткие потери, а при попытке выйти к Азовскому морю — лишь усугубит катастрофу.
Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
При этом он не сомневается, что Токмак Киев захватит, и "железнодорожная ветка в Крым будет перерезана", а потом они "займутся и Крымским мостом".
"Я знаю, наши потери очень ощутимы. Я родился в небольшом областном центре Ровно — каждый день туда приходит не меньше пяти гробов. А Ровенская область — всего лишь миллион населения", — отметил националист.
Но Украина пробивать выход Украины всё равно будет, поскольку "выход к морю исторически обусловлен" для Украины.
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