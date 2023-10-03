Точный огонь "Отважных": пылают дома, боевики ВСУ падают с крыш после ударов РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведка ВС РФ вскрыла расположение украинских войск на Краснолиманском фронте.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Артиллеристы "Отважных" отработали точно, один дом загорелся. Националисты начали тушить огонь и тут прилетел ещё один снаряд, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья", предоставляя ролик.

Видно, как один боевик ВСУ спрыгивает с крыши за секунду до удара, в то время как другой ещё стоит на крыше. После взрыва можно заметить разлетающиеся осколки. Часть из них попадает в спину или в голову солдата, в результате чего он падает с крыши.