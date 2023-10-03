Разведка ВС РФ вскрыла расположение украинских войск на Краснолиманском фронте.
Артиллеристы "Отважных" отработали точно, один дом загорелся. Националисты начали тушить огонь и тут прилетел ещё один снаряд, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья", предоставляя ролик.
Видно, как один боевик ВСУ спрыгивает с крыши за секунду до удара, в то время как другой ещё стоит на крыше. После взрыва можно заметить разлетающиеся осколки. Часть из них попадает в спину или в голову солдата, в результате чего он падает с крыши.
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