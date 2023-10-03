Танки с экипажами: Запад анализирует поставку "Абрамсов" Украине

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев получил первую партию танков "Абрамс", и Запад задумался, как же ВСУ будут их применять.

Фото: openverse.org

СМИ делают предположение, что в комплекте поставят и "персонал" для эксплуатации этих машин.

С американской стороны уже есть представление: танки США будут использоваться в роли парадного оружия, которое в бою применять неразумно. Основное преимущество их — стимул для "поднятия морального духа ВСУ".

Может, для первой партии это справедливо. Но очевидно, что поставкой тридцати машин дело не ограничится, и рано или поздно Abrams примут участие в боях, пишет "Царьград".

Фактически американское общество делает шаг за шагом на пути принятия мысли: мы воюем с русскими. Притом делает исподволь, не очень понимая пока, куда ведет этот дискурс, отметил эксперт Влад Шлепченко.