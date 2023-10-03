Российская армия отразила удар противокорабельным "Нептуном" по Крыму

Российские Вооружённые силы отразили удар противокорабельной украинской ракетой "Нептун".

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Удар наносился по полуострову Крым, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"3 октября около 20:30 дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", — в частности, пишет ведомство.

Ранее сообщалось, что Россия найдёт, чем перехватывать натовские ракеты Storm Shadow и ATACMS.