Российские Вооружённые силы отразили удар противокорабельной украинской ракетой "Нептун".
Удар наносился по полуострову Крым, об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"3 октября около 20:30 дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", — в частности, пишет ведомство.
Ранее сообщалось, что Россия найдёт, чем перехватывать натовские ракеты Storm Shadow и ATACMS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.