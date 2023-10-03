Число призывников Украины, которые сразу сдаются в плен, очень сильно выросло.
Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Это случается из-за информации об огромных потерях боевиков армии Украины на фронте. Достоверность этих потерь уже подтверждают Киев и Вашингтон, а также американские военные, побывавшие на линии боевого соприкосновения — продолжительность жизни там зачастую измеряется какими-то часами.
Плотность огня артиллерии ВС РФ и плохая подготовка украинских солдат, обучение которых начинается лишь по прибытии в зону боевых действий, и является причиной таких потерь, подчёркивает издание.
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