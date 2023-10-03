MWM: жизнь военных ВСУ стала идти на часы, смерти они предпочитают плен

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Число призывников Украины, которые сразу сдаются в плен, очень сильно выросло.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Это случается из-за информации об огромных потерях боевиков армии Украины на фронте. Достоверность этих потерь уже подтверждают Киев и Вашингтон, а также американские военные, побывавшие на линии боевого соприкосновения — продолжительность жизни там зачастую измеряется какими-то часами.

Плотность огня артиллерии ВС РФ и плохая подготовка украинских солдат, обучение которых начинается лишь по прибытии в зону боевых действий, и является причиной таких потерь, подчёркивает издание.