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MWM: жизнь военных ВСУ стала идти на часы, смерти они предпочитают плен

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Силовые структуры

Число призывников Украины, которые сразу сдаются в плен, очень сильно выросло.

MWM: жизнь военных ВСУ стала идти на часы, смерти они предпочитают плен
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Military Watch Magazine

Это случается из-за информации об огромных потерях боевиков армии Украины на фронте. Достоверность этих  потерь уже подтверждают Киев и Вашингтон, а также американские военные, побывавшие на линии боевого соприкосновения — продолжительность жизни там зачастую измеряется какими-то часами.

Плотность огня артиллерии ВС РФ и плохая подготовка украинских солдат, обучение которых начинается лишь по прибытии в зону боевых действий, и является причиной таких потерь, подчёркивает издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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