Солдат ВСУ Максим Доценко, который решил перейти на российскую сторону, заявил о своей радости от перехода части Харьковской области под контроль армии РФ.
По его словам, он вырос в этом регионе. Как пояснил военнослужащий, в Харьковской области продолжают жить его родители.
Он добавил, что после прихода ВС РФ на территории региона стала хорошо работать связь, а его мать смогла трудоустроиться.
"Честно сказать, я за родителей был рад тогда", — приводит РИА Новости комментарий Доценко.
Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев, оценивая эти слова, выразил надежду на дальнейшее продвижение российской армии. В этом регионе войска РФ установили контроль над 33 населёнными пунктами.
Ранее Доценко сообщил, что командование ВСУ не выплачивает украинским солдатам обещанные зарплаты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".