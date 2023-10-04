Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кевин Маккарти отстранён от должности спикера нижней палаты конгресса США
Белый дом: у Пентагона еще есть несколько млрд долларов на помощь Украине
Мануальный терапевт посоветовал использовать природные средства в борьбе с простудными заболеваниями
Эксперт назвала нетипичные причины шелушения кожи
Андрей Данилко показал своё детское фото в честь 50-летнего юбилея
Слава Комиссаренко разводится с женой после двух недель брака
США дают киевской власти восемь недель на "контрнаступление"
Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик
MWM: жизнь военных ВСУ стала идти на часы, смерти они предпочитают плен

Военный ВСУ Доценко заявил, что был рад приходу армии РФ в Харьковскую область

Силовые структуры

Солдат ВСУ Максим Доценко, который решил перейти на российскую сторону, заявил о своей радости от перехода части Харьковской области под контроль армии РФ.

Военный ВСУ Доценко заявил, что был рад приходу армии РФ в Харьковскую область
Фото: Openverse

По его словам, он вырос в этом регионе. Как пояснил военнослужащий, в Харьковской области продолжают жить его родители.

Он добавил, что после прихода ВС РФ на территории региона стала хорошо работать связь, а его мать смогла трудоустроиться.

"Честно сказать, я за родителей был рад тогда", — приводит РИА Новости комментарий Доценко.

Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев, оценивая эти слова, выразил надежду на дальнейшее продвижение российской армии. В этом регионе войска РФ установили контроль над 33 населёнными пунктами.

Ранее Доценко сообщил, что командование ВСУ не выплачивает украинским солдатам обещанные зарплаты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Последние материалы
Эксперт рассказала, какой на вкус должна быть чистая вода 
Белый дом: у Пентагона еще есть несколько млрд долларов на помощь Украине
Мануальный терапевт посоветовал использовать природные средства в борьбе с простудными заболеваниями
Не просто растительный белок: врач рассказала о пользе тофу
Эксперт назвала нетипичные причины шелушения кожи
Андрей Данилко показал своё детское фото в честь 50-летнего юбилея
Слава Комиссаренко разводится с женой после двух недель брака
США дают киевской власти восемь недель на "контрнаступление"
Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик
Спорт без вреда для здоровья: лайфхаки для начинающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников