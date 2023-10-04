Военный ВСУ Доценко заявил, что был рад приходу армии РФ в Харьковскую область

Солдат ВСУ Максим Доценко, который решил перейти на российскую сторону, заявил о своей радости от перехода части Харьковской области под контроль армии РФ.

Фото: Openverse

По его словам, он вырос в этом регионе. Как пояснил военнослужащий, в Харьковской области продолжают жить его родители.

Он добавил, что после прихода ВС РФ на территории региона стала хорошо работать связь, а его мать смогла трудоустроиться.

"Честно сказать, я за родителей был рад тогда", — приводит РИА Новости комментарий Доценко.

Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев, оценивая эти слова, выразил надежду на дальнейшее продвижение российской армии. В этом регионе войска РФ установили контроль над 33 населёнными пунктами.

Ранее Доценко сообщил, что командование ВСУ не выплачивает украинским солдатам обещанные зарплаты.