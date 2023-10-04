Сегодня, 4 октября, российским ударом уничтожена Соледарская тактическая группа командования армии Украины, которая отвечала за боевые действия в районе Артёмовска.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Этот удар оказался сильнейшим, нанесенным командованию ВСУ за все время спецоперации. Бахмутская группировка оказалась обезглавлена и в таком виде продолжать "контрнаступление" не может.
Мрачная для Киева новость дополнительно омрачается новостями с Запада: в США заявили, что у Украины остались буквально недели до холодов и конца контрнаступа, а значит — и сокращения финансирования. Киевской власти срочно надо показать хозяевам какие-то успехи, но о взятии Артёмовска, по всей вероятности, теперь нужно забыть, подытожил ведущий Первого канала
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Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".