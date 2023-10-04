На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ

Сегодня, 4 октября, российским ударом уничтожена Соледарская тактическая группа командования армии Украины, которая отвечала за боевые действия в районе Артёмовска.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Этот удар оказался сильнейшим, нанесенным командованию ВСУ за все время спецоперации. Бахмутская группировка оказалась обезглавлена и в таком виде продолжать "контрнаступление" не может.

Мрачная для Киева новость дополнительно омрачается новостями с Запада: в США заявили, что у Украины остались буквально недели до холодов и конца контрнаступа, а значит — и сокращения финансирования. Киевской власти срочно надо показать хозяевам какие-то успехи, но о взятии Артёмовска, по всей вероятности, теперь нужно забыть, подытожил ведущий Первого канала