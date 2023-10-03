США дают киевской власти восемь недель на "контрнаступление"

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон считает, что у Вооружённых сил Украины осталось от 6 до 8 недель на попытки "контрнаступления", а потом наступит ухудшение погодных условий.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжёлым", — отметил американский чиновник.

А тем временем, на фоне окончания финансирования Украины Конгрессом США через 45 дней, USAID затребовал отчёт, куда был израсходован прошлый транш.