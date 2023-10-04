"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области

На территории Кривого Рога Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Фото: openverse

Информация об этом размещена в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". Пока не уточняется, какие именно объекты инфраструктуры были поражены.

"Взрывы в Кривом Роге", — подчёркивается в публикации.

Сирены воздушной тревоги в городе звучат с 08:40 часов (время совпадает с московским).

Ранее стало известно, что на западе Кривого Рога армия России уничтожила склад, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).