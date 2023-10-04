На территории Кривого Рога Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Информация об этом размещена в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". Пока не уточняется, какие именно объекты инфраструктуры были поражены.
"Взрывы в Кривом Роге", — подчёркивается в публикации.
Сирены воздушной тревоги в городе звучат с 08:40 часов (время совпадает с московским).
Ранее стало известно, что на западе Кривого Рога армия России уничтожила склад, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).
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