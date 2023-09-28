Российская армия продолжает наносить удары по складам боекомплектов украинских войск в ближних и дальних тылах Незалежной.
Telegram-каналы предоставляют видеокадры, где можно наблюдать прилёт четырех 500-килограммовых авиационных бомб в место хранения украинской военной техники в Херсоне.
Военкоры заявляют, что склады и базы ВСУ будут полыхать ещё сильнее, когда армия России им отправит ФАБ-1500 или ФАБ-3000 "в качестве репараций".
Напомним, сейчас детонирует склад боеснаряжения на восточной окраине Краматорска (находится под контролем киевской власти) и уничтожен склад БК на западе Кривого Рога.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.