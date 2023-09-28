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Россия наносит удары по складам боеприпасов в ближних и дальних тылах ВСУ

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Силовые структуры

Российская армия продолжает наносить удары по складам боекомплектов украинских войск в ближних и дальних тылах Незалежной.

Россия наносит удары по складам боеприпасов в ближних и дальних тылах ВСУ
Фото: Openverse

Telegram-каналы предоставляют видеокадры, где можно наблюдать прилёт четырех 500-килограммовых авиационных бомб в место хранения украинской военной техники в Херсоне.

Военкоры заявляют, что склады и базы ВСУ будут полыхать ещё сильнее, когда армия России им отправит ФАБ-1500 или ФАБ-3000 "в качестве репараций".

Напомним, сейчас детонирует склад боеснаряжения на восточной окраине Краматорска (находится под контролем киевской власти) и уничтожен склад БК на западе Кривого Рога.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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