Россия наносит удары по складам боеприпасов в ближних и дальних тылах ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает наносить удары по складам боекомплектов украинских войск в ближних и дальних тылах Незалежной.

Фото: Openverse

Telegram-каналы предоставляют видеокадры, где можно наблюдать прилёт четырех 500-килограммовых авиационных бомб в место хранения украинской военной техники в Херсоне.

Военкоры заявляют, что склады и базы ВСУ будут полыхать ещё сильнее, когда армия России им отправит ФАБ-1500 или ФАБ-3000 "в качестве репараций".

Напомним, сейчас детонирует склад боеснаряжения на восточной окраине Краматорска (находится под контролем киевской власти) и уничтожен склад БК на западе Кривого Рога.