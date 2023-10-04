Зеленский признал, что Украине не хватает снарядов и средств ПВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для продолжения наступления украинской армии не хватает боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, противовоздушная оборона является важным элементом как для наступательной операции, так и для защиты. Глава Украины добавил, что главная задача ВСУ на ближайшее время — продолжать активные боевые действия в холодный, в том числе в зимний, период.

"Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО", — отметил Зеленский в эфире Sky TG24.

Ранее премьер Британии Риши Сунак обратился к союзникам, призвав их продолжить передачу оружия Украине.

При этом руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что у Запада заканчивается военная техника, которую можно предоставить Киеву.