Сальдо: ВСУ усиливают группировку на правом берегу Днепра для его форсирования

ВСУ стягивают военных и технику на правый берег Днепра в Херсонской области для того, чтобы попытаться произвести высадку на левый берег. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор рассказал, что большая часть украинских лодок уже сейчас проводит попытки форсирования Днепра с высадкой на островах реки. Однако российские военные держат этот процесс под контролем, ликвидируя высаживающихся на сушу диверсантов.

Сальдо уточнил, что ВСУ форсируют Днепр малыми группами, состоящими из двух-трёх лодок. При этом из этого едва ли может получиться полномасштабное наступление, уверен он.

"Это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае, его нужно подавить в зародыше", — добавил глава региона.