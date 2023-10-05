Группа боевиков ВСУ численностью более 15 человек сдалась в плен под Донецком

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Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины численностью более 15 человек сдалась в плен русской армии под Донецком.

Фото: ru.sputnik.kg

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Советник главы ДНР уточнил, что, как рассказал пленный командир, причиной массовой сдачи в плен стали большие потери в результате многократных безрезультатных попыток идти в "контрнаступ" на российские позиции на Донецком фронте.

Ранее сообщалось, что один из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, захвачен в плен и допрошен.