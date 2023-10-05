Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины численностью более 15 человек сдалась в плен русской армии под Донецком.
Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Советник главы ДНР уточнил, что, как рассказал пленный командир, причиной массовой сдачи в плен стали большие потери в результате многократных безрезультатных попыток идти в "контрнаступ" на российские позиции на Донецком фронте.
Ранее сообщалось, что один из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, захвачен в плен и допрошен.
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