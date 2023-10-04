Один из выживших диверсантов, которые сегодня, 4 октября, пытались высадиться в Крыму, был захвачен российскими бойцами в плен.
Об этом сообщает РИА Новости, предоставляя видеоролик.
Во время допроса диверсант раскрыл цели ДРГ, пытавшейся ночью проникнуть на полуостров на катере и гидроциклах. Националист ВСУ заявил, что боевики должны были сделать постановочные фото и видео на фоне украинского флага, который они прихватили с собой.
Ранее Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки проникновения в Крым десанта армии Украины, следовавшей к мысу Тарханкут.
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