На Украине показали фото последствий ударов по портам Одесской области

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились снимки последствий российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Фото: Telegram-канал "Одесса ИНФО"

Сегодня, 6 октября, ночью в порту на Дунае произошёл взрыв — повреждено якобы зернохранилище и сгорели грузовые автомобили, заявили местные власти.

Из-за последствий российского прилёта временно остановили работу паромной переправы в Румынию.

Telegram-канал "Одесса ИНФО" рассказывает, что ночью после ракетных атак ВС РФ взрывы звучали в Измаиле и Рени.