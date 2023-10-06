Появились снимки последствий российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.
Сегодня, 6 октября, ночью в порту на Дунае произошёл взрыв — повреждено якобы зернохранилище и сгорели грузовые автомобили, заявили местные власти.
Из-за последствий российского прилёта временно остановили работу паромной переправы в Румынию.
Telegram-канал "Одесса ИНФО" рассказывает, что ночью после ракетных атак ВС РФ взрывы звучали в Измаиле и Рени.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.