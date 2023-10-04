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"Царьград": ждать ли новых ударов по Крымскому мосту в годовщину теракта

Силовые структуры

Скоро печальная дата — в прошлом году 8 октября Киев организовал террористический акт на Крымском мосту.

"Царьград": ждать ли новых ударов по Крымскому мосту в годовщину теракта
Фото: https://t.me/vrogov/5441

Не исключено, что боевики ВСУ спустя год совершат новое преступление, тем более успехов на фронте у них нет.

Об этом заявил политолог Денис Батурин.

"Киев попытается каким-либо образом отметить эту годовщину. Я напомню, что первый удар был нанесён с помощью взрывчатки на грузовике, который следовал по Крымскому мосту. А второй удар был нанесён с помощью надводных дронов, которые били по опорам моста. Какой способ изберут сейчас?" — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, траектория многих сбитых ракет направлена как раз в сторону моста. Попытки не прекращаются, например, 4 октября недалеко от берегов полуострова уничтожено несколько плавсредств с ДРГ. И такое случается каждую неделю.

"Крым избран точкой приложения. Поэтому вероятность того, что украинцы попытаются отметить каким-либо образом эту дату, она существует", — подытожил Батурин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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