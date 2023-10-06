Вертолёт Ка-29 из Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской беспилотник ВСУ Украины, который двигался в направлении Крымского полуострова. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
"В северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.
Ночью украинские военные также предприняли попытки атаки на город Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВС РФ ликвидировали два беспилотных надводных судна, предпринявших атаку.
ВСУ регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, а также применяют БПЛА и проводят диверсии.
В Севастополе и на полуострове Крым объявлен жёлтый уровень террористической опасности.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.