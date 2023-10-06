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Минобороны РФ сообщило, что вертолёт Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма

Силовые структуры

Вертолёт Ка-29 из Черноморского флота обнаружил и уничтожил морской беспилотник ВСУ Украины, который двигался в направлении Крымского полуострова. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Минобороны РФ сообщило, что вертолёт Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Фото: Openverse

"В северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВСУ", — говорится в заявлении ведомства.

Ночью украинские военные также предприняли попытки атаки на город Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ВС РФ ликвидировали два беспилотных надводных судна, предпринявших атаку.

ВСУ регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, а также применяют БПЛА и проводят диверсии.

В Севастополе и на полуострове Крым объявлен жёлтый уровень террористической опасности.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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