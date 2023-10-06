Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков о нарастающей ядерной угрозе: Запад готов идти на эскалацию
Жена Николая Дроздова опровергла сообщение о раковом заболевании телеведущего
Шукшина призвала к отставке министра просвещения РФ Сергей Кравцова
Юрист рассказал, что страховщики вернут 100 тыс. рублей, украденных мошенниками
Отец Ивана Урганта отказался от поддержки СВО
Минобороны РФ сообщило, что вертолёт Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Во Владивостоке полицейские задержали 8-летнего ребёнка за поджог военкомата
American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"
Американский профессор Сакс заявил, что ненависть к России ослепляет Запад

Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа

Силовые структуры

Теперь уже точно — Россия провела удачные испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" — по кодификации НАТО "Skyfall" (небосклон).

Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа
Фото: Сайт президента Российской Федерации

По объявленным NOTAM, спутниковым фотографиям и данным самолётов-"ядерных нюхачей" НАТО Запад сделал вывод, что испытания явно состоялись и были успешными.

Отмечается, что в Норвегии регистрации изотопов зафиксировано не было, потому, скорее всего, реактор там закрытого цикла, что выгодно отличает ракету от американского "Плутона".

По сути, это первый в истории землян полёт на ядерном двигателе.

По мнению экспертов, она не является (как "Сармат") ракетой, способной сразу сжечь континент — "Буревестник" всего-лишь может "уничтожить крупные городские районы и военные объекты".

Однако её главное преимущество правильно описал в 2020 году глава военной разведки Британии — это ракета, которая может быть (и не одна, а сотни!) запущена в воздух в случае кризиса — и будет "бесконечно летать над миром в ожидании команды, маневрировать над нейтральными водами, и если будет сигнал — атаковать с неожиданных направлений".

Как отмечают эксперты, после анонса ракеты Владимиром Путиным в своём "ракетно-ядерном" обращении-2018 (помните "Вы нас не слушали — послушайте сейчас!"?) реакции разнились от недоверия до насмешек над "путинскими мультиками". Это не удивительно — США пытались создать такие двигатели с 50-х годов и свернули проекты в 1971 году (сейчас "развернули" вновь).

"Главными проблемами были заражение воздуха от ядерного ракетного двигателя в процессе полёта (хотя во время "ядерки" это уже не важно) и мощность компактного реактора", — поясняли ученые. Россия этот вопрос решить сумела.

Так что, цитируем, "ЦРУ, РУМО и АНБ подтвердили существование "Буревестников" — они постоянно упоминались в обзорах арсеналов РФ от BAS, докладах Stratfor и RAND".

Любопытный момент — после того, как западная пресса написала о якобы неудачных испытаниях ракеты, российские медиа, политики и Путин действительно перестали её упоминать — называя все остальные проекты ("Посейдон", "Авангард", "Сармат", и т. д.). До 5 октября — когда вслух было сказано "ракета есть, она летает и скоро пойдёт в войска".

Конечно, ядерные ракетные двигатели ещё фантасты 60-х годов планировали видеть на космолётах и звездолётах, летящих в глубокий космос, а не на ядерных ракетах "Судного дня".

"Но, может быть, в том числе благодаря таким "Буревестникам" и ядерному сдерживанию человечество всё-таки сможет дожить до освоения иных миров" — пишут в соцмедиа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Путин рассказал, когда даст команду на ядерный удар
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"

"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.

Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
Метод Короля: эффективно для улучшения памяти
Последние материалы
Люди знают гораздо больше о глубинах океана, чем привыкли думать
Жена Николая Дроздова опровергла сообщение о раковом заболевании телеведущего
Шукшина призвала к отставке министра просвещения РФ Сергей Кравцова
Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году
Юрист рассказал, что страховщики вернут 100 тыс. рублей, украденных мошенниками
Отец Ивана Урганта отказался от поддержки СВО
Минобороны РФ сообщило, что вертолёт Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
Во Владивостоке полицейские задержали 8-летнего ребёнка за поджог военкомата
American Conservative: "США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне"
Грядущий кризис климата Северного полушария сильно встревожил западных учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников