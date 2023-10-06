Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа

Теперь уже точно — Россия провела удачные испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" — по кодификации НАТО "Skyfall" (небосклон).

Фото: Сайт президента Российской Федерации

По объявленным NOTAM, спутниковым фотографиям и данным самолётов-"ядерных нюхачей" НАТО Запад сделал вывод, что испытания явно состоялись и были успешными.

Отмечается, что в Норвегии регистрации изотопов зафиксировано не было, потому, скорее всего, реактор там закрытого цикла, что выгодно отличает ракету от американского "Плутона".

По сути, это первый в истории землян полёт на ядерном двигателе.

По мнению экспертов, она не является (как "Сармат") ракетой, способной сразу сжечь континент — "Буревестник" всего-лишь может "уничтожить крупные городские районы и военные объекты".

Однако её главное преимущество правильно описал в 2020 году глава военной разведки Британии — это ракета, которая может быть (и не одна, а сотни!) запущена в воздух в случае кризиса — и будет "бесконечно летать над миром в ожидании команды, маневрировать над нейтральными водами, и если будет сигнал — атаковать с неожиданных направлений".

Как отмечают эксперты, после анонса ракеты Владимиром Путиным в своём "ракетно-ядерном" обращении-2018 (помните "Вы нас не слушали — послушайте сейчас!"?) реакции разнились от недоверия до насмешек над "путинскими мультиками". Это не удивительно — США пытались создать такие двигатели с 50-х годов и свернули проекты в 1971 году (сейчас "развернули" вновь).

"Главными проблемами были заражение воздуха от ядерного ракетного двигателя в процессе полёта (хотя во время "ядерки" это уже не важно) и мощность компактного реактора", — поясняли ученые. Россия этот вопрос решить сумела.

Так что, цитируем, "ЦРУ, РУМО и АНБ подтвердили существование "Буревестников" — они постоянно упоминались в обзорах арсеналов РФ от BAS, докладах Stratfor и RAND".

Любопытный момент — после того, как западная пресса написала о якобы неудачных испытаниях ракеты, российские медиа, политики и Путин действительно перестали её упоминать — называя все остальные проекты ("Посейдон", "Авангард", "Сармат", и т. д.). До 5 октября — когда вслух было сказано "ракета есть, она летает и скоро пойдёт в войска".

Конечно, ядерные ракетные двигатели ещё фантасты 60-х годов планировали видеть на космолётах и звездолётах, летящих в глубокий космос, а не на ядерных ракетах "Судного дня".

"Но, может быть, в том числе благодаря таким "Буревестникам" и ядерному сдерживанию человечество всё-таки сможет дожить до освоения иных миров" — пишут в соцмедиа.

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