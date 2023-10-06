Группа бойцов ВСУ в составе 17 человек приняла решение сдаться в плен после того, как командование приказало им во что бы то ни стало стоять на позиции, не имея при этом снарядов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.
Сдавшие украинские военные рассказали, что им было приказано стоять на смерть на опорном пункте под Донецком, и не разрешили отступить даже после того, когда у них закончились снаряды.
Помимо этого, как отметили бойцы, командование просто бросило на произвол судьбы раненых, не озаботившись их эвакуацией с поля боя.
Желающие перейти на российскую стороны украинские военные могут воспользоваться открытым каналом связи на частоте 149.200.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.