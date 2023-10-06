Украинские бойцы сдались в плен в ДНР после того, как им приказали удерживать позиции, не дав боеприпасов

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Группа бойцов ВСУ в составе 17 человек приняла решение сдаться в плен после того, как командование приказало им во что бы то ни стало стоять на позиции, не имея при этом снарядов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Сдавшие украинские военные рассказали, что им было приказано стоять на смерть на опорном пункте под Донецком, и не разрешили отступить даже после того, когда у них закончились снаряды.

Помимо этого, как отметили бойцы, командование просто бросило на произвол судьбы раненых, не озаботившись их эвакуацией с поля боя.

Желающие перейти на российскую стороны украинские военные могут воспользоваться открытым каналом связи на частоте 149.200.