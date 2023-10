Your browser does not support the audio element.

Группа бойцов ВСУ в составе 17 человек приняла решение сдаться в плен после того, как командование приказало им во что бы то ни стало стоять на позиции, не имея при этом снарядов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.