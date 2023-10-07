В Херсонской области 7 октября взорвали автомобиль с исполнительным секретарём отделения партии "Единая Россия" Новой Каховки Владимир Малов.
О теракте рассказал член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич и губернатор Владимир Сальдо.
Сейчас состояние Малова весьма тяжёлое, медики борются за его жизнь.
Подрыв машины был совершен в районе 09:30. Сейчас там работают все оперативные спецслужбы и правоохранители.
"Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности", — подытожил Сальдо.
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