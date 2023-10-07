В Херсонской области взорван автомобиль с секретарём "Единой России"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Херсонской области 7 октября взорвали автомобиль с исполнительным секретарём отделения партии "Единая Россия" Новой Каховки Владимир Малов.

Фото: Openverse

О теракте рассказал член Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич и губернатор Владимир Сальдо.

Сейчас состояние Малова весьма тяжёлое, медики борются за его жизнь.

Подрыв машины был совершен в районе 09:30. Сейчас там работают все оперативные спецслужбы и правоохранители.

"Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности", — подытожил Сальдо.