В Сети вспомнили, как США забирали у Израиля оружие в интересах Украины

Боевые действия на Ближнем Востоке сегодня, 7 октября, обсуждают все СМИ мира.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Можно видеть комментарии сторонников и Палестины, и Израиля.

В социальных сетях, ныне заблокированных в России, в ответ на статью The Times of Israel о боевых действиях в израильском городе Сдерот на границе с Сектором Газа вспомнили про то, как Вашингтон забирал у Израиля оружие в интересах Вооружённых сил Украины.

"Эй, помните как США залезли в склады с оружием, чтобы поддержать войну на Украине?" — спрашивают комментаторы, обвиняя США в разжигании всех войн на планете.

Напомним, полиция Израиля уже заявила, что в страну проникли 200-300 боевиков ХАМАСа, еще десятки вооружённых человек скрываются на территории государства.

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