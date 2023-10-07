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В Сети вспомнили, как США забирали у Израиля оружие в интересах Украины

Силовые структуры

Боевые действия на Ближнем Востоке сегодня, 7 октября, обсуждают все СМИ мира.

В Сети вспомнили, как США забирали у Израиля оружие в интересах Украины
Фото: https://www.elaosboa.com/

Можно видеть комментарии сторонников и Палестины, и Израиля.

В социальных сетях, ныне заблокированных в России, в ответ на статью The Times of Israel о боевых действиях в израильском городе Сдерот на границе с Сектором Газа вспомнили про то, как Вашингтон забирал у Израиля оружие в интересах Вооружённых сил Украины.

"Эй, помните как США залезли в склады с оружием, чтобы поддержать войну на Украине?" — спрашивают комментаторы, обвиняя США в разжигании всех войн на планете.

Напомним, полиция Израиля уже заявила, что в страну проникли 200-300 боевиков ХАМАСа, еще десятки вооружённых человек скрываются на территории государства.

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Галкина* и Макаревича* призывают в армию Израиля объявлена всеобщая мобилизация
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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