Талибы* решили "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС

Движение "Талибан"* направило в Иран, Ирак и Иорданию официальные письма с просьбой организовать коридор для прохода солдат Афганистана в Израиль.

Фото: aljazeera.com/

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По информации корреспондентов, талибы хотят оказать содействие военным Палестины.

"Исламский Эмират Афганистан и движение "Талибан"* обратились к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС завоевать Иерусалим", — пишет газета.

Напомним, палестинцы из Сектора Газа утром 7 октября атаковали Израиль. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал это освободительной борьбой с оккупантами. В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Палестине долгую и тяжёлую войну.

Число погибших израильтян в ходе ракетных ударов и боестолкновений превышает 250 человек.

* Деятельность организации запрещена ООН.