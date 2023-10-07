Движение "Талибан"* направило в Иран, Ирак и Иорданию официальные письма с просьбой организовать коридор для прохода солдат Афганистана в Израиль.
Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
По информации корреспондентов, талибы хотят оказать содействие военным Палестины.
"Исламский Эмират Афганистан и движение "Талибан"* обратились к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС завоевать Иерусалим", — пишет газета.
Напомним, палестинцы из Сектора Газа утром 7 октября атаковали Израиль. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал это освободительной борьбой с оккупантами. В ответ израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Палестине долгую и тяжёлую войну.
Число погибших израильтян в ходе ракетных ударов и боестолкновений превышает 250 человек.
* Деятельность организации запрещена ООН.
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