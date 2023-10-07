Сегодня, 7 октября, Израиль в огне после палестинских ударов.
Не менее 150 ракет преодолели израильские системы противовоздушной обороны, пишет издание "Украина.ру", предоставляя видео горящих городов Земли обетованной.
"Как видно на кадрах — в городах серьёзные разрушения, многие ракеты поразили дома, машины и так далее. Израильская система ПВО "Железный купол" не справилась с массированным ударом", — отмечает портал.
Ранее появился видеоролик с предсказанием конфликта на Ближнем Востоке Владимиром Жириновским.
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