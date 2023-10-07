Бесполезный "Железный купол": Израиль в огне после ударов 150 ракет

Сегодня, 7 октября, Израиль в огне после палестинских ударов.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Не менее 150 ракет преодолели израильские системы противовоздушной обороны, пишет издание "Украина.ру", предоставляя видео горящих городов Земли обетованной.

"Как видно на кадрах — в городах серьёзные разрушения, многие ракеты поразили дома, машины и так далее. Израильская система ПВО "Железный купол" не справилась с массированным ударом", — отмечает портал.

Ранее появился видеоролик с предсказанием конфликта на Ближнем Востоке Владимиром Жириновским.