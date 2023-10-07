ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю

Палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа — ХАМАС поблагодарило режим украинского лидера Владимира Зеленского за продажу им натовского оружия.

Фото: ИА Русская весна

Ролик с благодарностью от боевиков уже появился в Интернете.

"Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами", — в частности, сказано в постах ближневосточных Telegram-каналов.

Националисту Зеленскому даже на своих родителей плевать, проживающих сейчас в Израиле, комментирует в своём аккаунте мессенджера бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Напомним, что "Железный купол" Израиля сегодня оказался бессилен — города в огне после ударов 150 ракет ХАМАСА.

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