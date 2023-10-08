В Киеве заявили, что Буданов сделает себе харакири, потому что он "щирый и смелый" хохол

Глава украинского разведки Кирилл Буданов сделает себе харакири — потому что он не какой-то "трусливый еврей", а "щирый и смелый" хохол.

Фото: https://t.me/WarDonbass/115095

Об этом заявил киевский профессор журналистики, отпетый русофоб и антисемит Никита Василенко.

Он отметил, что глава израильской разведки должен застрелиться как офицер, после того, как "проспал" палестинскую подготовку по атаке пяти тысяч летучих боеприпасов, которые прилетели на Израиль — но ему не хватит смелости.

"Посмотрим, хватит ли смелости повеситься главе ГУР ("первой разведке мира") Кириллу Буданову, когда неожиданно для ВСУ свершится сокрушающее русское наступление", — отметил обозреватель.

По его словам, Моссад — уже давно не та разведка, которая была создана народной молвой и СМИ. Пять тысяч ударов, по подсчётам прессы, было в нанесено по территории Израиля. А проспать такое количество, это нужно директору разведки Израиле сделать тебе харакири, отметил киевский эксперт.

"Естественно, он не сделает, он еврей", — подытожил Василенко.

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