Страшное видео побега израильской семьи от радикалов палестинского политического движения ХАМАС попало в Сеть.
На ролике видно, как мужчина, помогающий собственной семье бежать, был застрелен буквально на крыше дома.
В порталах Израиля расходится ролик с видеокамер наружного наблюдения в одном из населённых пунктов. На видно можно наблюдать, как из дома выбирается местная семья, пытаясь спастись от палестинцев.
Вслед за женщинами выбегают дети, а затем пожилые люди. Последний человек спастись не успвает — видеокамера запечатлела, как его убивают и он падает на крышу. По утверждению в сети, расстрелян был отец семейства.
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