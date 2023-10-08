Появились кадры расстрела израильской семьи боевиками ХАМАС

Страшное видео побега израильской семьи от радикалов палестинского политического движения ХАМАС попало в Сеть.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

На ролике видно, как мужчина, помогающий собственной семье бежать, был застрелен буквально на крыше дома.

В порталах Израиля расходится ролик с видеокамер наружного наблюдения в одном из населённых пунктов. На видно можно наблюдать, как из дома выбирается местная семья, пытаясь спастись от палестинцев.

Вслед за женщинами выбегают дети, а затем пожилые люди. Последний человек спастись не успвает — видеокамера запечатлела, как его убивают и он падает на крышу. По утверждению в сети, расстрелян был отец семейства.