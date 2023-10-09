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Военные Южной группировки войск сорвали украинскую контратаку в ДНР

Силовые структуры

Российские военные, представляющие Южную группировку войск, сорвали украинскую контратаку в Донецкой Народной Республике.

Военные Южной группировки войск сорвали украинскую контратаку в ДНР
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам командира взвода операторов беспилотников, войска РФ уничтожили здание, которое ВСУ сделали своим пунктом временного размещения. Он добавил, что украинские боевики пытались накопить резервы для дальнейшего нападения на российские позиции.

"Было принято решение об артиллерийском ударе, чтобы уничтожить живую силу противника", — приводит РИА Новости комментарий военнослужащего.

Как пояснил командир, попытка контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении была сорвана.

Ранее стало известно о перегруппировке украинских войск на Донецком направлении. Предварительно, ВСУ пытаются восполнить потери и сконцентрировать новые резервы для продолжения боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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