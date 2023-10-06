На Донецком направлении наблюдается снижение активности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он также уточнил, что вражеские силы в основном сконцентрировались на восполнении своих потерь и перегруппировке подразделений.
Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.