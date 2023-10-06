В ЛНР сообщили, что ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются

На Донецком направлении наблюдается снижение активности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Он также уточнил, что вражеские силы в основном сконцентрировались на восполнении своих потерь и перегруппировке подразделений.

Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления.