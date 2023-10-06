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В ЛНР сообщили, что ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются

Силовые структуры

На Донецком направлении наблюдается снижение активности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили, что ВСУ на Донецком направлении восполняют потери и перегруппировываются
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В районе населённого пункта Артёмовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Он также уточнил, что вражеские силы в основном сконцентрировались на восполнении своих потерь и перегруппировке подразделений.

Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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