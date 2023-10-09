Военная авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС и "Исламского джихада"* в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).
По информации ведомства, ночью 9 октября израильские военные поразили свыше 500 объектов. Отмечается, что удары наносились с помощью артиллерийских установок, истребителей и вертолётов, принадлежащих ЦАХАЛ.
Как уточнили в Армии обороны Израиля, атака привела к уничтожению семи центров командования палестинского движения ХАМАС. В результате массированных ударов повреждены многоэтажные здания в секторе Газа, добавили в ЦАХАЛ. Израильская армия не собирается прекращать атаки.
7 октября военные ХАМАС осуществили ракетную атаку на Израиль, а затем развязали бои на приграничных территориях. Израильские власти объявили, что страна переходит в состояние войны.
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* организация признана террористической и запрещена в России.
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