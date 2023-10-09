Израильская Армия обороны сообщила, что перешла к фазе полного уничтожения палестинской группировки ХАМАС.
В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что за последние два дня были призваны на службу 300 тысяч резервистов.
А тем временем, в Иерусалиме слышны взрывы. Ранее сообщалось о звуках сирен воздушных тревог в Тель-Авиве, Иерусалиме и других регионах Израиля.
Группировка "Аль-Кассам" ранее сообщила, что выпустила ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима, пишут СМИ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.