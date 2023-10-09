Армия Израиля сообщила о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израильская Армия обороны сообщила, что перешла к фазе полного уничтожения палестинской группировки ХАМАС.

Фото: wikimedia. org

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что за последние два дня были призваны на службу 300 тысяч резервистов.

А тем временем, в Иерусалиме слышны взрывы. Ранее сообщалось о звуках сирен воздушных тревог в Тель-Авиве, Иерусалиме и других регионах Израиля.

Группировка "Аль-Кассам" ранее сообщила, что выпустила ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима, пишут СМИ.